Fuoco acceso all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fuoco acceso all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FALÒ

Significato/Curiosita : Fuoco acceso all aperto

Dalla parte anteriore aperta (la bocca), che era anche la parte da cui sarebbe uscito il proiettile quando si avesse aperto il fuoco (da qui il nome di "avancarica")...

La luna e i falò è l'ultimo romanzo dello scrittore cesare pavese, scritto tra il 18 settembre e il 9 novembre 1949 e pubblicato nell'aprile del 1950.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con fuoco; acceso; aperto; Stoviglie resistenti al fuoco ; Mettere sul fuoco ; Particella di fuoco ; Rendere innocua un arma da fuoco ; Fu il più acceso sostenitore di Robespierre; Un rosso particolarmente acceso ; È acceso d amore per il proprio Paese; Un fuoco acceso nei campi; Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene; Anagramma di aperto , che è come scegliere; Attività con le reti praticata in mare aperto ; Fiore che non si è ancora aperto ; Cerca nelle Definizioni