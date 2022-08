Un frutto simile al baccello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un frutto simile al baccello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SILIQUA

Significato/Curiosita : Un frutto simile al baccello

Del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. nel linguaggio comune ed in cucina, normalmente, per frutta si...

Ceratonia siliqua wikimedia commons contiene immagini o altri file su ceratonia siliqua wikispecies contiene informazioni su ceratonia siliqua ceratonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

