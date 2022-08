Fabbriche di tessuti per cravatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabbriche di tessuti per cravatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETERIE

Significato/Curiosita : Fabbriche di tessuti per cravatte

Fantasia. andavano di moda le ascot tie, un modello particolare di cravatte. una cravatta fatta da un nastro stretto era un'alternativa per climi tropicali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seta (disambigua). la seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

