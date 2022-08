Espongono la merce in vetrina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espongono la merce in vetrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOTTEGAI

Significato/Curiosita : Espongono la merce in vetrina

Piazza. nei paesi della grecìa salentina, le vecchiette si espongono in gruppi di tre poiché la tradizione si rifà a cloto, atropo e lachesi, le moire greche...

Il commercio, in economia, è lo scambio di beni valutari o di consumo, mobili o immobili, e di servizi che può avvenire anche in cambio di moneta. nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

