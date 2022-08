Era una poderosa linea fortificata francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una poderosa linea fortificata francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MAGINOT

Significato/Curiosita : Era una poderosa linea fortificata francese

Csi, vedi linea gotica (album). la linea gotica (in tedesco gotenstellung, in inglese gothic line) fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita...

La linea maginot è un complesso integrato di fortificazioni, opere militari, ostacoli anticarro, postazioni di mitragliatrici, sistemi di inondazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

La linea maginot è un complesso integrato di fortificazioni, opere militari, ostacoli anticarro, postazioni di mitragliatrici, sistemi di inondazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con poderosa; linea; fortificata; francese; Ha una poderosa stretta; Cantante brasiliana che ha in repertorio Show das poderosa s; Aveva una poderosa voce; Ha una stretta poderosa ; Un corridoio che è percorso dai voli di linea ; Si allinea no in pinacoteca; Cresta linea re di un rilievo montuoso; In polifonia è la linea di voce che spicca di più; Dimora fortificata da signore medievale; Costruzione fortificata ; __ à la bourguignonne, nel menu francese ; Tuoi... in francese ; La città francese d un importante Festival del cinema; La città francese famosa per il suo sapone;