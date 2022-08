Distingue i cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distingue i cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAZZA

Significato/Curiosita : Distingue i cani

Come il nome suggerisce. i primi esemplari erano stati selezionati come cani da combattimento incrociando il bulldog a cani di tipo terrier di taglia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi razza (disambigua). il termine "razza" si riferisce a particolari gruppi in cui possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con distingue; cani; Superare tutti gli altri, distingue rsi; Superiorità che distingue ; distingue i drink per adulti da quelli per bambini; distingue i cestisti; Antico popolo balcani co; Passeracei americani ; Un tipo di tosatura cani na ing; Così è un giunto meccani co rotante di trasmissione;