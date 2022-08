Difficilmente manca nella zuppa di pesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficilmente manca nella zuppa di pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCORFANO

Significato/Curiosita : Difficilmente manca nella zuppa di pesce

Herne, pisello, derivante dal baltico herneh: hernekeitto [hernekkeitto], "zuppa di piselli", oppure puhe ("parola", "parlata", dal verbo puhua, parlare),...

Lo scorfano rosso (scorpaena scrofa linnaeus, 1758) è un pesce della famiglia degli scorpaenidae. è diffuso nell'oceano atlantico orientale, dalle isole... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

