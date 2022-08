Con la trama forma il tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con la trama forma il tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORDITO

Significato/Curiosita : Con la trama forma il tessuto

la trama è l'insieme di fili che con quelli dell'ordito concorrono nel formare un tessuto. se si guarda un lavoro di tessitura sul telaio i fili di trama...

Tessitura orditoio telaio (tessitura) trama (tessitura) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «ordito» orditoio artigianale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

