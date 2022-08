Combustibile per stufe e caldaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combustibile per stufe e caldaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GASOLIO

Significato/Curiosita : Combustibile per stufe e caldaie

La stufa a combustibile liquido è una stufa per il riscaldamento di un ambiente che funziona utilizzando i combustibili liquidi. a seconda del modello...

Pirolisi. il gasolio è una miscela contenente idrocarburi alifatici (anche ciclici) da 13 a 18 atomi di carbonio e paraffine. il gasolio, avendo il punto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

