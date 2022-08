La cittadina piemontese con la statua del San Carlone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina piemontese con la statua del San Carlone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARONA

Significato/Curiosita : La cittadina piemontese con la statua del san carlone

Hinterland piemontese e lombardo. di notevole importanza è anche la funivia che collega il terminal carbone del porto di savona alla cokeria di san giuseppe...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arona (disambigua). arona (ipa: [a'rona], aruna in dialetto novarese, aron-a in piemontese)...

