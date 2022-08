Che non si può invertire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non si può invertire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : IRREVERSIBILE

Significato/Curiosita : Che non si puo invertire

Da turbe della peristalsi. persistendo l'ostruzione, la peristalsi può invertire il proprio movimento (antiperistalsi) con conseguente vomito enterico...

Aprile 2020. irreversibile - management del dolore post-operatorio (official video), su youtube, 21 settembre 2012. (en) irreversibile, su genius.com... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Cerca nelle Definizioni