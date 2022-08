È causa di ansia e problemi di sonno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È causa di ansia e problemi di sonno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRESS

Significato/Curiosita : E causa di ansia e problemi di sonno

Il disturbo d'ansia è uno stato mentale caratterizzato da diverse forme di paura e di ansia anormale o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stress (disambigua). lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce...

