Calze che non si possono lavare separate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calze che non si possono lavare separate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLLANT

Significato/Curiosita : Calze che non si possono lavare separate

Delle lavabiancheria, si basa cioè su un cestello forato che viene riempito d'acqua e fatto ruotare. i primi tipi di macchina per lavare furono sviluppati...

Il collant (termine di origine francese) è un capo d'abbigliamento femminile e un tipo di calza che copre la parte del corpo umano compresa tra il basso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

