Lo attraversano spesso i frontalieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo attraversano spesso i frontalieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONFINE

Significato/Curiosita : Lo attraversano spesso i frontalieri

Telefonici diretti, grenzinformationspunkte (gip, "punti d'informazione frontalieri"), usati per risolvere questioni locali quali inondazioni, incendi boschivi...

Sinonimo di confine tra stati la frontiera, anche se quest'ultima di solito è riferita a zone di terraferma e sovente è sfalsata rispetto al confine reale (si... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con attraversano; spesso; frontalieri; attraversano I Italia in lunghezza; Si attraversano a bordo; L album in cui i Beatles attraversano la strada; S attraversano facendo attenzione; spesso si tolgono insieme con le adenoidi; Un paranoico spesso vittima di allucinazioni; Viene spesso punta da spilli: bambolina __; Lo è spesso un viale; Lo attraversano i frontalieri ; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa; Lo attraversanoi frontalieri ; Cerca nelle Definizioni