Antico strumento a corda - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CETRA

antico: a, kithára) era uno strumento musicale dell'antichità classica, appartenente alla famiglia dei cordofoni. il termine ha radici antiche e...

Il quartetto cetra, spesso indicato brevemente come i cetra, fu un gruppo vocale italiano attivo dal 1941 al 1988. la sua formazione più nota e longeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

