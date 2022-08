Adornano tutte le chiese russe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adornano tutte le chiese russe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ICONE

Significato/Curiosita : Adornano tutte le chiese russe

L'ambiente è così chiamato per via delle numerose pitture fiamminghe che lo adornano: risalenti al xvii secolo, vennero acquistate da domenico venuti per ferdinando...

Voce principale: icona (arte). la manifattura e diffusione delle icone in russia ebbero inizio con l'entità monarchica detta rus' di kiev, alla quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con adornano; tutte; chiese; russe; Le Ninfe che adornano la fontana in Piazza dell Esedra a Roma; adornano le chiese; adornano la Basilica di San Vitale a Ravenna; Due giunture che si adornano ; L irato va su tutte ; Alla portata di tutte le intelligenze; Il cubo le ha tutte uguali; C è in tutte le chiese; Finestroni circolari tipici delle chiese gotiche; Ingressi di chiese ; Figura mostruosa di chiese e cattedrali gotiche; C è in tutte le chiese ; Quella di russe ll è un esempio di indimostrabilità; Gruppo di cani a cui appartiene il Jack russe l; Serie tv con Keri russe ll e Scott Foley; La sua eruzione distrusse Pompei; Cerca nelle Definizioni