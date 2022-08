Accompagnare uno a scopo di difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagnare uno a scopo di difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCORTARE

Significato/Curiosita : Accompagnare uno a scopo di difesa

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione...

All'insaputa di sébastien, il dottor guillaume è anche colui che si occupa di scortare gli ebrei al confine svizzero. una sera, guillaume, mentre torna a saint-martin... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con accompagnare; scopo; difesa; accompagnare per la giusta via; Le associazioni senza scopo di lucro; Lo scopo del lavoro del medico; Fatto espressamente per un determinato scopo ; Viaggio a scopo scientifico; A volte può essere la miglior difesa ; Quartiere generale della difesa USA... a 5 lati; Tra gli ultimi lavori di Camilleri c è un monologo teatrale: è Autodifesa di..; Un associazione a difesa dei diritti dei consumatori; Cerca nelle Definizioni