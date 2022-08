In uno scioglilingua è il figlio di Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In uno scioglilingua è il figlio di Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APELLE

Significato/Curiosita : In uno scioglilingua e il figlio di apollo

alla fine eno recita uno strano scioglilingua ("do the do-si-do, do the mirror man, do the boston crab, do the allemande") in cui cita un pugile (boston...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi apelle (disambigua). apelle (in greco antico: pe, apellês; colofone, 375-370 a.c. circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con scioglilingua; figlio; apollo; Sono 33 in un famoso scioglilingua ; Sono 33 in un noto scioglilingua ; scioglilingua trentatre __ entrarono a Trento..; Principe longobardo figlio di Desiderio; Julio ed Enrique padre e figlio cantanti; Il figlio di un asina e di un cavallo; Nume romano figlio di Mercurio e padre di Pallante; L isola di apollo ; Un inno per apollo ; Isola cara ad apollo ; Lo strumento di apollo ; Cerca nelle Definizioni