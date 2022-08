Tale la luna con la gobba a ponente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale la luna con la gobba a ponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRESCENTE

Significato/Curiosita : Tale la luna con la gobba a ponente

Piene, la luna di solito si trova a nord o a sud della retta che passa per la terra e il sole. gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante...

crescente – elemento dell'araldica crescente – simbolo islamico crescente – zona nel nord dell'occitania crescente – specialità gastronomica di pane con... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

