Relativo all autore latino del Naturalis Historia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all autore latino del Naturalis Historia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLINIANO

Significato/Curiosita : Relativo all autore latino del naturalis historia

20; xv, 53; historiae iii, 29. ^ dario pepe, plinio il vecchio e l'opera d'arte: riflessioni sul metodo ecfrastico nella naturalis historia, in kronos...

L'eruzione di tipo pliniano prende il nome da plinio il vecchio, che per primo ne descrisse il fenomeno. è un tipo di eruzione che si produce dai vulcani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con relativo; autore; latino; naturalis; historia; relativo alla Grecia; relativo al trasporto via mare; relativo allo stomaco; relativo a una parte del cuore; Lo Yann autore del romanzo Vita di Pi; Pontificano senza alcuna autore volezza; Il Franco cantautore di Cuccurucucù; Il Franco cantautore de La Cura; Equivalente latino della dea Era; Poeta latino de Le Metamorfosi e dell Ars Amatoria; Fa scuola... in latino ; Ricorda un antico romanzo latino d autore ignoto; Il Vecchio scrisse la naturalis Historia; Collezioni da naturalis ti; Il Vecchio è l autore della naturalis Historia; Illustre naturalis ta svedese; Il Vecchio scrisse la Naturalis historia ; Il Vecchio è l autore della Naturalis historia ; Association on Art historia ns; La nota historia di Plinio il Vecchio lat; Cerca nelle Definizioni