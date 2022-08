In meteorologia esiste quella perfetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In meteorologia esiste quella perfetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMPESTA

Significato/Curiosita : In meteorologia esiste quella perfetta

in meteorologia un ciclone tropicale o tifone è un sistema tempestoso, o tipo di ciclone, originatosi su acque tropicali o subtropicali del pianeta e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tempesta (disambigua). una tempesta è un qualunque stato violento dell'atmosfera di un corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con meteorologia; esiste; quella; perfetta; Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia ; In meteorologia è l'area di bassa pressione atmosferica; Che resiste ad alte temperature; L anno in cui l URSS ha cessato di esiste re; Resiste nti alle avversità; Gara di resiste nza ing; quella di Russell è un esempio di indimostrabilità; quella dei ciliegi è una canzone di Lucio Battisti; quella nera la indossano i migliori karateka; quella sativa è comunemente detta cumino nero; perfetta coincidenza di tempo; Se è cotto così, è realizzato perfetta mente; perfetta mente uguale; Una controfigura perfetta ; Cerca nelle Definizioni