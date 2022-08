Uccelli predatori come l aquila e il falco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli predatori come l aquila e il falco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPACI

Significato/Curiosita : Uccelli predatori come l aquila e il falco

uccelli predatori come la cicogna e il gabbiano, che tuttavia possono cibarsi di pesci molto grandi e possono uccidere o agguantare tali prede con il...

Il dacelo. i rapaci generalmente si nutrono di vertebrati di dimensioni abbastanza grandi rispetto a quelle del rapace stesso. molti rapaci come avvoltoi...

Altre definizioni con uccelli; predatori; come; aquila; falco; Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli ; La famiglia di uccelli a cui appartengono i gufi; uccelli passeriformi diffusi nelle Americhe; Sono tra i più piccoli uccelli europei; Grossi insetti predatori che vivono nelle regioni calde; Così era l arca dei predatori di Spielberg; La colorazione che assume un animale segnalando ai predatori la sua nocività; Ford de I predatori dell Arca perduta; Forte e sicura come una stretta di mano; Bitorzolute come certe dita; Bianca come l avorio; Che cambia... come un X-Man; Le ali... dell aquila ; Così è l aquila della bandiera albanese; Le... ali dell aquila ; Le... ali dell aquila ; Dio egizio dalla testa di falco ; Dashiell __, autore de Il falco ne Maltese; Lo è il Millennium falco n; Il nome del giudice falco ne;