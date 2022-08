Di solito è l ingrediente principale delle candele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito è l ingrediente principale delle candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAFFINA

Significato/Curiosita : Di solito e l ingrediente principale delle candele

Settimana, mentre solo il 4% non accende mai candele. inoltre, il 31% dei danesi accende più di cinque candele in contemporanea. il 4 maggio, giornata in...

Il 1829 da reichenbach nel catrame di legno, la paraffina esiste anche allo stato naturale. la paraffina è poco solubile in alcool e acetone, abbastanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Locale dove di solito si custodisce l auto; Insolito contrario di plurale; Di solito abitano in canonica; Di solito finisce a Milano; Un ingrediente della carbonara e dell amatriciana; Un ingrediente molto usato nella cucina vegana; Sono l ingrediente base del risi e bisi; L ingrediente principale della pasta alla Norma; Il principale eroe della mitologia nordica; Fu la sposa principale di Ramses II; principale aeroporto di Roma; principale ... come il direttore di un ospedale; Gottfried Wilhelm Von __, il filosofo delle monadi; Una delle canzoni Natalizie più note: __ Bells; Finestroni circolari tipici delle chiese gotiche; La pasta delle crostate; Estremità di candele ; Si usava per fare le candele ; Miscela di idrocarburi usata per fare candele ; Fabbrica di candele ;