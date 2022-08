Piccolo registro per annotare liste di nomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo registro per annotare liste di nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RUOLINO

Significato/Curiosita : Piccolo registro per annotare liste di nomi

Prevalentemente in autonomia o in collaborazione con liste civiche a livello comunale medio-piccolo. per quanto concerne invece i centri a maggiore presenza...

Allenato il foggia in serie c1 venendo esonerato a metà stagione con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; nel 2005-2006 diventa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

