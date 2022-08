Guida auto di servizio bianche e azzurre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guida auto di servizio bianche e azzurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLIZIA

Significato/Curiosita : Guida auto di servizio bianche e azzurre

Tricolore italiano: l'auto di mimmo è una fiat 1100 d verde, quella di furio è una fiat 131 panorama bianca, quella di pasquale è una alfa romeo alfasud...

Disambiguazione – "polizia scientifica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi polizia scientifica (disambigua). con polizia si indica un tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con guida; auto; servizio; bianche; azzurre; Nei luoghi d arte può essere guida ta; guida un aereo o un elicottero; I barbari guida ti da Attila; Chi ha la patente lo è alla guida ; Lo Yann auto re del romanzo Vita di Pi; auto col tetto apribile; auto mobile a Detroit; Pontificano senza alcuna auto revolezza; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Paga per usufruire regolarmente di un servizio ; Fa servizio all aeroporto; Sigla del servizio sanitario nazionale; Polvere o liquido per lavare la bianche ria; Possono essere... bianche ; Quello da circo ha strisce bianche e rosse; Nubi stratificate bianche o grigiastre; Corvide passeriforme con parte delle ali azzurre ; Profondamente azzurre ; Lo sono le atlete azzurre ; azzurre come certi occhi; Cerca nelle Definizioni