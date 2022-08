Forte e sicura come una stretta di mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forte e sicura come una stretta di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIGOROSA

Significato/Curiosita : Forte e sicura come una stretta di mano

La bomba a mano, oppure granata nel linguaggio comune, è un'arma da lancio deflagrante e monouso che, dotata di una apposita spoletta, viene utilizzata...

Scrittura non è pari all'eccellenza della narrazione, ma la personalità vigorosa, pulita e entusiasmante di walsh rimedia decisamente alle mancanze della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

