Lo è una consonante come la n - Cruciverba

Lo è una consonante come la n.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASALE

Significato/Curiosita : Lo e una consonante come la n

Sua forma maiuscola è anche il simbolo della lettera ni dell'alfabeto greco; nella sua forma minuscola rappresenta una consonante nasale alveolare nell'alfabeto...

Laterale è costituita anche dalla conca nasale inferiore. oltre la conca nasale inferiore ci sono anche le conche nasali superiore e medie ma mentre queste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

