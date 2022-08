Sostituisce una parte del corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostituisce una parte del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROTESI

Significato/Curiosita : Sostituisce una parte del corpo

E sostituisce, nel territorio regionale, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti. il corpo valdostano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi protesi (disambigua). una protesi è un dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

