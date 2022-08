Segnava il sentiero con briciole di pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnava il sentiero con briciole di pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLLICINO

Significato/Curiosita : Segnava il sentiero con briciole di pane

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pollicino (disambigua). pollicino (le petit poucet) è una celebre fiaba di charles perrault... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con segnava; sentiero; briciole; pane; La sua comparsa segnava per gli Egizi il principio della piena del Nilo; Quelle d Ercole segnava no il limite del mondo; Quelle d Ercole segnava no il limite del mondo; Insegnava eloquenza; Un sentiero che collega rifugi montani; Il sentiero che collega le cinque terre; È poco più d un sentiero ; Lo è il sentiero quando non piove da molto; Riduce in briciole certi alimenti; Si scrolla dalle briciole dopo mangiato; Ridotto in briciole ; Lascia le briciole ; Piccolissimo frammento di pane ; Quello di birra serve per il pane ; Il suonare del campane llo; Il pane privo di lievito; Cerca nelle Definizioni