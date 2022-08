Ricetta romana per cucinare la coda del bue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricetta romana per cucinare la coda del bue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VACCINARA

Significato/Curiosita : Ricetta romana per cucinare la coda del bue

per poter cucinare sopra il fuoco vivo erano spiedi di varie misure e materiali, per poter infilzare di tutto, dalle delicate quaglie fino a un bue intero...

Nata nel cuore di roma, nel rione regola dove abitavano i vaccinari, la coda alla vaccinara è considerata la "regina" del quinto quarto, ovvero quel che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

