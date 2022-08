Qualcosa che prima non c era o non si conosceva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualcosa che prima non c era o non si conosceva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOVITA

Significato/Curiosita : Qualcosa che prima non c era o non si conosceva

Vasari conosceva i forti disappunti tra i due ma all'epoca ne ignorava completamente le cause, cioè la disputa sulla penosa vicenda della tomba. non è un...

nóvita è un comune della colombia facente parte del dipartimento di chocó. il centro abitato venne fondato nel 1709. ^ (en) dato da statoids.com, su statoids... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

