Le prime di Hermann - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime di Hermann. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HE

Significato/Curiosita : Le prime di hermann

Testuggine di terra o testuggine di hermann (testudo hermanni gmelin, 1789) è un rettile appartenente all'ordine delle testuggini. il nome "hermanni" è in...

High explosive – esplosivo ad alto potenziale he – h european: sezioni (h richiama la forma della sezione) di profilati commerciali in acciaio con base... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con prime; hermann; Si può esprime re scuotendo il capo; Le prime in italiano; Unità di misura usata per esprime re la quantità di energia liberata da un esplosivo; Le prime in saldezza; Con Narciso in un romanzo di hermann Hesse; Ne sono famosi esponenti hermann Hesse e Thomas Mann; Romanzo di hermann Hesse del 1922; Da qui proviene il lupo di hermann Hesse; Cerca nelle Definizioni