Portare da una lingua all altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare da una lingua all altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRADURRE

Significato/Curiosita : Portare da una lingua all altra

una lingua ufficiale è la lingua che uno stato sovrano ha legalmente adottato per la produzione dei propri documenti ufficiali, come le leggi, gli atti...

2001, isbn 88-203-2935-2. ^ sulla possibilità stessa del tradurre v. italo calvino, sul tradurre (1963) in mondo scritto e mondo non scritto, milano, mondadori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con portare; lingua; altra; Riportare ai valori di base, all inizio; Permette agli animali di sopportare il freddo; Riportare macchie, coprirsi di lordura; Un divieto a esportare ; Lo studio dell evoluzione della lingua nel tempo; Lo è la lingua romanza; lingua ufficiale in Irlanda; lingua ufficiale della Cina; Ciò che produce un impresa grazie ad un altra ; Passano da una parte all altra ; Consente di rappresentare un altra persona; In analisi matematica si impiega per mutare una funzione in un altra funzione; Cerca nelle Definizioni