Le parti degli stami in cui si trovano i pollini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti degli stami in cui si trovano i pollini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANTERE

Significato/Curiosita : Le parti degli stami in cui si trovano i pollini

Importanti per l'alimentazione umana (le patate, le melanzane, i pomodori, i peperoni, e i peperoncini), piante da cui si ricavano droghe farmaceutiche per...

Le antère - al singolare antèra - (dal greco antheros, 'fiorito') sono la parte terminale degli stami, gli organi sessuali maschili delle angiosperme (o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

