Parte di un brano in cui suona un unico strumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte di un brano in cui suona un unico strumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSOLO

Significato/Curiosita : Parte di un brano in cui suona un unico strumento

Da un unico suonatore o cantante. colui che suona da solo in una composizione o in una parte di un brano musicale viene detto solista. l'assolo, inteso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi assolo (disambigua). in musica un assolo, o solo, è una breve sezione solistica presente in un brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con parte; brano; suona; unico; strumento; Sostituisce una parte del corpo; In musica, la parte in cui suona un solo strumento; La famiglia di uccelli a cui apparte ngono i gufi; La parte del cavallo su cui si monta; Compiere un lavoro suonare un brano musicale; brano di Gene Kelly con l ombrello: __ In The Rain; Come s intitola il brano con cui nel 2021 i Màneskin hanno vinto il Festival di Sanremo e l Eurovision Song Contest; Il gruppo rock del brano Stairway to Heaven; In musica, la parte in cui suona un solo strumento; Così lo strumento musicale che suona a dovere; Lo suona il primo violino; Insegna... o suona in un orchestra; L unico animale degli scacchi; Si trova in alcune strade strette: senso unico __; Un locale da piatto unico ; Può essere a senso unico ; In musica, la parte in cui suona un solo strumento ; Così lo strumento musicale che suona a dovere; strumento per misurare l umidità; Antico strumento musicale a fiato; Cerca nelle Definizioni