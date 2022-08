L ormone carente ai diabetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ormone carente ai diabetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSULINA

Significato/Curiosita : L ormone carente ai diabetici

Italiana per la difesa degli interessi dei diabetici, su assitdiab.it. associazione nazionale italiana atleti diabetici, su aniad.org. il sito delle riviste...

(en) insulina, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en, fr) insulina, su enciclopedia canadese. storia e scoperta dell'insulina transgenica...

Altre definizioni con ormone; carente; diabetici; ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie; ormone che regola i livelli di glucosio; Un ormone usato in farmacia; ormone prodotto da capsule surrenali; Incompleto, manchevole, carente ; carente in qualche materia; È affetto da una carente pigmentazione della pelle; carente , incompleto; Si sconsigliano ai diabetici ; I diabetici devono misurare spesso il suo livello; Lo zucchero dei diabetici ; Cerca nelle Definizioni