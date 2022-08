Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Geometria non euclidea ideata da Bernhard Riemann. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELLITTICA

Significato/Curiosita : Geometria non euclidea ideata da bernhard riemann

La geometria sferica è una geometria non euclidea ideata dal matematico bernhard riemann. la geometria sferica possiede una immediata interpretazione...

questo spiega perché due persone poste nei due fuochi di una stanza ellittica possono comunicare facilmente anche da lunghe distanze, a differenza di...

