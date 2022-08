La faccina fatta con due punti e parentesi aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La faccina fatta con due punti e parentesi aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRISTE

Significato/Curiosita : La faccina fatta con due punti e parentesi aperta

coordinate: 43°47'31.06n 11°15'40.36e / 43.791961°n 11.261211°e43.791961; 11.261211 villa triste è l'appellativo...

