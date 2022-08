Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STOLTI

Significato/Curiosita : Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca

Messa secondo il rito romano della chiesa cattolica. si dice per esortare alla gioia per un avvenimento molto favorevole. in bocca al lupo che abbia buon...

Chiamato (jurodivyj, plurale jurodivye), cioè stolto in cristo, o pazzo di dio. gli stolti in cristo sono asceti o monaci russi che abbandonano...

