Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTIVITÀ

Significato/Curiosita : Si dice che quelle fatte all aperto facciano bene

Proverbi, incluse tutte quelle massime di uso comune che conservano un contenuto: ad esempio, tutto è bene quel che finisce bene (shakespeare) è stata esclusa...

Delle attività extraveicolari solo quando escono materialmente dalla capsula. il termine seva (stand-up eva), è utilizzato per descrivere delle attività extraveicolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con dice; quelle; fatte; aperto; facciano; bene; Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca; Chiedere l esclusione di un giudice da un processo; Sigla d un noto codice ; Si dice del territorio che circonda Catania; quelle di gas serra sono dannose per l ambiente; quelle che stanno in testa; Nelle città ci sono quelle a traffico limitato; In auto si fanno quelle a U; fatte in modo dissimile; fatte si scure in volto; Le valutazioni fatte da Standard & Poor s; fatte a brandelli; Anagramma di aperto , che è come scegliere; Attività con le reti praticata in mare aperto ; Fiore che non si è ancora aperto ; Parzialmente aperto ... e pazzerello; Si affacciano alla mente; Vi s affacciano Crotone e Gallipoli; I vani su cui le porte si affacciano ; Se guardate bene non sono fatti per voi; Una nota abbazia bene dettina del Senese; In gergo legale, così è il bene venduto ad altri; Un centro bene ssere di origini turche; Cerca nelle Definizioni