Corpetto con stecche per stringere la vita - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BUSTINO

Significato/Curiosita : Corpetto con stecche per stringere la vita

Significati, vedi corsetto (disambigua). il corsetto, anche detto busto o bustino, è il nome con cui vengono indicati sia il busto correttivo applicato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

