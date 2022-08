Contenitore di shampoo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore di shampoo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FLACONE

Significato/Curiosita : Contenitore di shampoo

contenitore di capacità variabile, attestata sull'ordine di grandezza del litro, a volte dotato di un tappo. le bottiglie sono solitamente fatte di vetro...

Tutti i flaconi eleganti, bombati e sinuosi delle varianti di poison ricordano il frutto proibito, la mela di eva. nel primo poison il flacone è di color... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

