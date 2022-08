Contenitore per schede elettorali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore per schede elettorali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URNA

Significato/Curiosita : Contenitore per schede elettorali

Un'urna elettorale (detta anche urna per votazioni) è un contenitore temporaneamente sigillato, di solito di forma cubica, con una sottile fessura in cima...

Un'urna funeraria (anche chiamata urna cineraria, dal latino cinis, -eris, cenere) è un vaso destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

Altre definizioni con contenitore; schede; elettorali; contenitore di shampoo; contenitore per bibite; Grande contenitore per cucinare; Un contenitore per le frecce; I loro simboli appaiono sulle schede elettorali; Hanno i simboli sulle schede elettorali; Sono in mezzo alle schede ; Si tracciano sulle schede elettorali; I loro simboli appaiono sulle schede elettorali ; Hanno i simboli sulle schede elettorali ; Fare frodi elettorali ; Si tracciano sulle schede elettorali ; Cerca nelle Definizioni