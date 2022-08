Comprende anche il Giappone e la Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende anche il Giappone e la Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : Comprende anche il giappone e la cina

Invece, la cina ha sorpassato il giappone, sino ad allora seconda potenza mondiale dal 1987, nel 2010. essa è anche il più grande esportatore e importatore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). l'asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

