Artigiana che taglia e cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiana che taglia e cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARTA

Significato/Curiosita : Artigiana che taglia e cuce

che taglia e cuce i vestiti spesso dotato di grande sensibilità e gusto. il sarto è quindi l'operatore artigiano che confeziona gli abiti (maschili e...

Cercando altri significati, vedi sarto (disambigua). il sarto (al femminile sarta) è un mestiere dell'artigianato e la persona che lo svolge viene chiamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 13 agosto 2022

