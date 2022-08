Verificare attraverso una prova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verificare attraverso una prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESAMINARE

Significato/Curiosita : Verificare attraverso una prova

In matematica, la prova del nove è un test di controllo, semplice ma non infallibile, per verificare l'esattezza del risultato di un'operazione aritmetica...

O siti web. il termine deriva dal verbo latino recensere e significa "esaminare", "passare in rassegna", "riflettere". una recensione è costituita dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con verificare; attraverso; prova; Supposizione da verificare ; Un test online per verificare che l utente informatico sia un umano e non un computer; verificare confrontando; Serve a verificare l'orizzontalità di un piano; Arrivano allo stomaco attraverso l esofago; Molte notizie arrivano attraverso di esso; Pagamento attraverso lo scambio di beni; Il parigino che diresse Il viaggio attraverso l impossibile 1904; prova no piacere nel procurare dolore; Un saggio di prova ; Si dimostra senza prova ; Che prova soggezione, incerto; Cerca nelle Definizioni