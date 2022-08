Si trova in... fundo lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova in... fundo lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DULCIS

Significato/Curiosita : Si trova in... fundo lat

dulcis in fundo è un'espressione pseudo-latina che, all'orecchio di un parlante italiano, significherebbe "il dolce giunge alla fine del pranzo". come... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

