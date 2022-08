Territorio legato alla terraferma da un solo lato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Territorio legato alla terraferma da un solo lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENISOLA

Significato/Curiosita : Territorio legato alla terraferma da un solo lato

Murata (91 m), sovrastata da un borgo fortificato di origine medioevale. l'isola si trova a una distanza minima dalla terraferma di circa 3,4 km (canale...

Comprendente gran parte della penisola, mentre iberia ad indicare la penisola nel suo insieme. i confini della penisola iberica sono vasti. a nord confina... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con territorio; legato; alla; terraferma; solo; lato; Si dice del territorio che circonda Catania; Il monte Zoncolan si trova in questo territorio ; Come un territorio ricco di altorilievi; Repubblica dentro al territorio italiano; Collegato , congiunto; legato ... ferreamente; Breve allegato ; Lo è chi è collegato ad internet; Si sta preparando alla vita religiosa; Cade colpito da una palla ; Emettere volontariamente aria dalla bocca; Riferito alla dinamica del suono; Vivono sulla terraferma ; La parte di Venezia che è sulla terraferma ; Dal 1926 è la Venezia sulla terraferma ; Situati sulla terraferma ; Il Santo che credeva solo a ciò che vedeva; Si mischiano nel bussolo tto; Produce solo fumo; Ci corrono solo moto fuori serie; Ravvisato, segnalato ; Frittelle che in Spagna s intingono nel cioccolato ; Un gusto di gelato ; Un dolce con bignè e cioccolato ; Cerca nelle Definizioni