È la tangente a una curva in un punto all infinito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la tangente a una curva in un punto all infinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASINTOTO

Significato/Curiosita : E la tangente a una curva in un punto all infinito

Di una retta tangente a una curva è quella di una retta che "tocca" la curva senza "tagliarla" o "secarla" (immaginando la curva come se fosse un oggetto...

"intersezione all'infinito" che rende a "asintoto" di c. la retta di equazione x = a {\displaystyle x=a} è asintoto verticale alla curva rappresentativa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

tangente in breve; Sta per cotangente ; Misura la pendenza della tangente di una curva; La tangente all''infinito di una curva; Quella di strada si valuta in curva ; La curva relativa alla funzione del seno; La curva matematica che ricorda un filo tra due fusi; S incurva per tirare; Il punto cardinale indicato dalla W; punto d incontro delle tre altezze del triangolo; Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon; Un punto che può valerne tre; Tende all infinito ; Lasso di tempo infinito ; Si possono contare all infinito a partire da zero; Poema epico viaggio che sembra infinito