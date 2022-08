Regola il sistema autonomo nervoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regola il sistema autonomo nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPOTALAMO

Significato/Curiosita : Regola il sistema autonomo nervoso

Funzioni dell'apparato digerente sono governate dal sistema nervoso enterico. il sistema nervoso enterico è costituito da circa 500 milioni di neuroni...

A sua volta si prolunga nell'ipofisi. il rapporto tra ipotalamo e ipofisi è detto asse ipotalamo-ipofisario e collega il sistema nervoso al sistema endocrino... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con regola; sistema; autonomo; nervoso; Porre rimedio a una situazione irregola re; Paga per usufruire regola rmente di un servizio; regola re e ordinato; Smania, fregola , agitazione; Le cellule del sistema nervoso; sistema re con molta cura; sistema per TV a colori sigla; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso; Fondamentale per un impianto termoautonomo ; Può essere autonomo ; A volte è autonomo ; Libero, autonomo ; Le cellule del sistema nervoso ; Disteso, non più nervoso ; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso ; Tonifica il sistema nervoso ; Cerca nelle Definizioni